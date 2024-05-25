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Удар по гіпермаркету в Харкові – 24 постраждалих, загиблих двоє (фото, відео)

Події 17:32   25.05.2024
Олена Нагорна
Удар по гіпермаркету в Харкові – 24 постраждалих, загиблих двоє (фото, відео)

Двоє людей загинули та ще 24 постраждали внаслідок удару двома керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету в Харкові близько 16-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Усередині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється. Жодного військового об‘єкта поряд!!» – пише Синєгубов.


Фото: Олег Синєгубов

Приблизно 200 осіб перебували у приміщеннях гіпермаркету, повідомив журналістам мер Ігор Терехов із посиланням на дані його керівництва.

“Зараз працюють робітники ДСНС, Національної поліції. Попередньо ми спілкувалися з керівником цього супермаркету. Приблизно 15 людей, які працювали, не виходять на зв’язок… Це надзвичайно жахлива, драматична ситуація. Це об’єкт цивільний, як ви всі бачите, жодних військових тут не було. Субота, вихідні дні, люди приїхали купувати речі. Це терор, справжній терор проти України”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули та ще 24 постраждали внаслідок удару двома керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету в Харкові близько 16-ї години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".