Росіяни вдарили по спальному району Харкова – Терехов

У Харкові вкотре пролунали вибухи, росіяни завдали удару по житловому району, повідомив мер Ігор Терехов.

“Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання”, – розповів мер Харкова Ігор Терехов.