Росіяни вдарили по спальному району Харкова – Терехов
У Харкові вкотре пролунали вибухи, росіяни завдали удару по житловому району, повідомив мер Ігор Терехов.
“Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання”, – розповів мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, жилой район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вкотре пролунали вибухи, росіяни завдали удару по житловому району, повідомив мер Ігор Терехов. ".