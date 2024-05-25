Удар по будівельному супермаркету Харкова, 2 загиблих та 4 поранених
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по будівельному супермаркеті.
“Станом зараз відомо про одну загиблу людину щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про двох загиблих повідомив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, загиблий, Олег Синегубов, поранений, строительный супермаркет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 16:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що росіяни вдарили по будівельному супермаркеті. ".