Зеленський: РФ вдарила по гіпермаркету Харкова– у суботу, посеред дня (відео)

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував наслідки удару російськими КАБами по будівельному супермаркету і підкреслив , що трагедії можна було уникнути, якби Україна мала достатньо ППО.

«Росія завдавала удару по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. м₂. Відомо про загиблих і поранених. Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей”, – зазначив Зеленський.