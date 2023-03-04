«Місто тримається»: умови життя та роботи в деокупованому Куп’янську

У ГУ Нацполіції в Харківський області показали щоденну роботу, побут та обід слідчих у прифронтовому Куп’янську.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, наразі умови життя в Куп’янську непрості. Місто майже щодня піддається обстрілам.

«Місто тримається, в місті працює поліція та забезпечує порядок», – заявив Болвінов.

У Нацполіції Харківщини також розповіли, що попри чутки з Куп’янська ніхто з представників правоохоронних органів не втік.

«Умови роботи ще складніші, але наші працюють», – розповів начальник слідчого управління.

За словами Болвінова, обідають слідчі у підвальному приміщенні. Він також подякував кожному слідчому в Куп’янську за самовіддану роботу.

Фото: Сергій Болвінов