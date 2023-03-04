«Місто тримається»: умови життя та роботи в деокупованому Куп’янську
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
У ГУ Нацполіції в Харківський області показали щоденну роботу, побут та обід слідчих у прифронтовому Куп’янську.
Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, наразі умови життя в Куп’янську непрості. Місто майже щодня піддається обстрілам.
«Місто тримається, в місті працює поліція та забезпечує порядок», – заявив Болвінов.
У Нацполіції Харківщини також розповіли, що попри чутки з Куп’янська ніхто з представників правоохоронних органів не втік.
«Умови роботи ще складніші, але наші працюють», – розповів начальник слідчого управління.
За словами Болвінова, обідають слідчі у підвальному приміщенні. Він також подякував кожному слідчому в Куп’янську за самовіддану роботу.
Фото: Сергій Болвінов
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківський області показали щоденну роботу, побут та обід слідчих у прифронтовому Куп’янську ".