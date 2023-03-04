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«Місто тримається»: умови життя та роботи в деокупованому Куп’янську

Суспільство 12:31   04.03.2023
Вікторія Яковенко
«Місто тримається»: умови життя та роботи в деокупованому Куп’янську Фото: фейсбук Сергія Болвінова

У ГУ Нацполіції в Харківський області показали щоденну роботу, побут та обід слідчих у прифронтовому Куп’янську.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, наразі умови життя в Куп’янську непрості. Місто майже щодня піддається обстрілам.

«Місто тримається, в місті працює поліція та забезпечує порядок», – заявив Болвінов.

У Нацполіції Харківщини також розповіли, що попри чутки з Куп’янська ніхто з представників правоохоронних органів не втік.

«Умови роботи ще складніші, але наші працюють», – розповів начальник слідчого управління.

За словами Болвінова, обідають слідчі у підвальному приміщенні. Він також подякував кожному слідчому в Куп’янську за самовіддану роботу.

следователи

Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківський області показали щоденну роботу, побут та обід слідчих у прифронтовому Куп’янську ".