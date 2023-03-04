«Город держится»: условия жизни и работы в деоккупированном Купянске

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали ежедневную работу, быт и обед следователей в прифронтовом Купянске.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, сейчас условия жизни в Купянске – непростые. Город почти каждый день подвергается обстрелам.

«Город держится, в городе работает полиция и обеспечивает порядок», — заявил Болвинов.

В Нацполиции Харьковщины также рассказали, что, несмотря на слухи из Купянска, никто из представителей правоохранительных органов не сбежал.

«Условия работы еще сложнее, но наши работают», — рассказал начальник следственного управления.

По словам Болвинова, обедают следователи в подвальном помещении. Он также поблагодарил каждого следователя в Купянске за самоотверженную работу.

Фото: Сергей Болвинов