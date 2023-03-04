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«Город держится»: условия жизни и работы в деоккупированном Купянске

Общество 12:31   04.03.2023
Виктория Яковенко
«Город держится»: условия жизни и работы в деоккупированном Купянске Фото: Сергей Болвинов

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали ежедневную работу, быт и обед следователей в прифронтовом Купянске.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов, сейчас условия жизни в Купянске – непростые. Город почти каждый день подвергается обстрелам.

«Город держится, в городе работает полиция и обеспечивает порядок», — заявил Болвинов.

В Нацполиции Харьковщины также рассказали, что, несмотря на слухи из Купянска, никто из представителей правоохранительных органов не сбежал.

«Условия работы еще сложнее, но наши работают», — рассказал начальник следственного управления.

По словам Болвинова, обедают следователи в подвальном помещении. Он также поблагодарил каждого следователя в Купянске за самоотверженную работу.

следователи

Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали ежедневную работу, быт и обед следователей в прифронтовом Купянске. ".