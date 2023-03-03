Из-за опасности в Купянске не может нормально работать ряд учреждений

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов провел совещание в Купянске и рекомендовал жителям уехать в Харьков.

«Начальник следствия Константин Тарасов доложил, как проходит работа в городе и районе под ежедневными обстрелами россиян. Из-за опасности некоторые учреждения в городе не могут нормально работать, поэтому следователи выполняют много функций, которые им не свойственны», — поделился сведениями об обстановке в прифронтовой зоне Болвинов.

Он напомнил, что из Купянской громады проводят обязательную эвакуацию. Сейчас она касаетя детей, маломобильных и людей с инвалидностью.

«Призываю граждан не игнорировать эту возможность уехать в Харьков», — подчеркнул Болвинов.

Напомним, накануне руководство Купянской городской военной администрации объявило обязательную эвакуацию из громады. В данный момент на территории, которая находится практически под беспрерывными обстрелами, зарегистрированы 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.