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Из-за опасности в Купянске не может нормально работать ряд учреждений

Общество 10:15   03.03.2023
Оксана Горун
Из-за опасности в Купянске не может нормально работать ряд учреждений

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов провел совещание в Купянске и рекомендовал жителям уехать в Харьков.

«Начальник следствия Константин Тарасов доложил, как проходит работа в городе и районе под ежедневными обстрелами россиян. Из-за опасности некоторые учреждения в городе не могут нормально работать, поэтому следователи выполняют много функций, которые им не свойственны», — поделился сведениями об обстановке в прифронтовой зоне Болвинов.

Болвинов в Купянске 3 марта 2023
Фото: facebook Сегея Болвинова

Он напомнил, что из Купянской громады проводят обязательную эвакуацию. Сейчас она касаетя детей, маломобильных и людей с инвалидностью.

«Призываю граждан не игнорировать эту возможность уехать в Харьков», — подчеркнул Болвинов.

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Напомним, накануне руководство Купянской городской военной администрации объявило обязательную эвакуацию из громады.  В данный момент на территории, которая находится практически под беспрерывными обстрелами, зарегистрированы 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов провел совещание в Купянске и рекомендовал жителям уехать в Харьков".