Из-за опасности в Купянске не может нормально работать ряд учреждений
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов провел совещание в Купянске и рекомендовал жителям уехать в Харьков.
«Начальник следствия Константин Тарасов доложил, как проходит работа в городе и районе под ежедневными обстрелами россиян. Из-за опасности некоторые учреждения в городе не могут нормально работать, поэтому следователи выполняют много функций, которые им не свойственны», — поделился сведениями об обстановке в прифронтовой зоне Болвинов.
Он напомнил, что из Купянской громады проводят обязательную эвакуацию. Сейчас она касаетя детей, маломобильных и людей с инвалидностью.
«Призываю граждан не игнорировать эту возможность уехать в Харьков», — подчеркнул Болвинов.
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Напомним, накануне руководство Купянской городской военной администрации объявило обязательную эвакуацию из громады. В данный момент на территории, которая находится практически под беспрерывными обстрелами, зарегистрированы 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов провел совещание в Купянске и рекомендовал жителям уехать в Харьков".