В громаде на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

Из Купянской громады будут проводить эвакуацию детей и маломобильных категорий населения — в обязательном порядке.

«Такое решение было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной громады Купянского района Харьковской области, учитывая нестабильную ситуацию безопасности обусловленную постоянными обстрелами территории громады российскими оккупационными войсками», — сообщили в facebook Купянской городской военной администрации.

В данный момент на территории Купянской громады, по данным ГВА, зарегистрированы 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.

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Для остального населения Купянской громады эвакуация пока остается добровольной. Людям, которых вывезут из Купянска и близлежащих сел, обещают расселить, а также предоставить их статус переселенцев, гуманитарную помощь и оформить соцвыплаты.