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У громаді на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію

Суспільство 11:02   02.03.2023
Оксана Горун
У громаді на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію

З Куп’янської громади проводитимуть евакуацію дітей та маломобільних категорій населення – в обов’язковому порядку.

“Таке рішення було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами”, – повідомили у фейсбуці Куп’янської міської військової адміністрації.

Наразі на території Куп’янської громади, за даними МВА, зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Усе одно повернемося: в яких умовах живуть у Харкові ВПО з Куп’янщини (сюжет)

Для решти населення Куп’янської громади евакуація поки що залишається добровільною. Людей, яких вивезуть із Куп’янська та прилеглих сіл, обіцяють розселити, а також надати їм статус переселенців, гуманітарну допомогу та оформити соцвиплати.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Куп’янської громади проводитимуть евакуацію дітей та маломобільних категорій населення – в обов’язковому порядку".