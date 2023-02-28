Все равно вернемся: в каких условиях живут в Харькове люди с Купянщины (сюжет)

Российские захватчики наращивают активность на Купянском направлении и не прекращают бить по населенным пунктам на севере Харьковщины, пытаясь вернуть утраченные позиции. Поэтому жители освобожденных территорий, которых эвакуировали еще осенью 2022 года, остаются в общежитиях Харькова. Как люди обустроились за несколько месяцев и надеются ли вернуться домой — своими историями переселенцы поделились с корреспондентами МГ «Объектив».

Одно из образовательных общежитий в Харькове стало временным домом для 160 переселенцев из «горячих» точек региона — в основном жителей Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. В холле люди получают гуманитарную помощь. На этот раз это теплая одежда для взрослых и детей.

УСЛОВИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

Заведующая общежитием Лидия Полянская рассказывает: раньше в этих помещениях жили работники высшего учебного заведения, сейчас же их осталось немного, а почти все комнаты отдали переселенцам.

«Общежитие было приспособлено не для беженцев. Здесь жили наши работники института. Пошли утром на работу, а вечером пришли. И также их дети. А эти люди целый день дома. Мы как бы на их стороне, жалеем», — говорит Лидия Полянская.

По словам ответственной за поселение людей Екатерины Молоковой, осенью волонтеры привозили жителей деоккупированных территорий группами по 30-40 человек, часто ночью. Некоторые люди приходили сами и регистрировались индивидуально. Женщина уверяет: для всех условия и помощь одинаковые.

«Купянск, Волчанск, Изюм. И есть наши переселенцы, как Даниловка, Салтовка, Циркуны. Всем одинаковые условия — с вещами, помощью и продуктами. Сначала они (волонтеры — ред.) начали их кормить первым и вторым — раз в день. Кормили их где-то два месяца, а потом они сами начали готовить», — рассказывает ответственная за поселение людей.

На каждом из этажей, где живут переселенцы, есть общие кухни с плитами и мойками. Остальную бытовую технику размещают в комнатах. Кто-то получил ее от волонтеров или друзей, кто-то — от предыдущих жильцов. Кто-то покупал за свой счет. Переселенка из города Балаклея Изюмского района Юлия Одерий показывает условия для приготовления еды. Таких пищеблоков — по два на каждом этаже.

«Вот две плиты, мойка для посуды, столы для готовки. Все, что нужно. Я бы сказала — по-домашнему, уютно», — говорит Юлия Одерий.

Пользоваться стиральными машинами переселенцы могут до 20:00 по предварительной записи. Убирают все места общего пользования работники общежития. По словам Юлии, горячая вода подается с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Женщина также показывает, как обустроилась в своей комнате. Из бытовой техники есть чайник, микроволновка и холодильник. На одной из кроватей лежат крупы и макароны, которые передали волонтеры, а у входа стоят мешки с картошкой.

«На крупы жаловаться не приходится. Как говорят, на две жизни вперед круп наелись. Ну ВПЛ же получили. Как бы особо не шикуем. Мясо с мясом — такого нет. Суп, борщ, каши, макароны», — улыбается женщина.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ДОМА, В ОККУПАЦИИ, ДО ЭВАКУАЦИИ В ХАРЬКОВ?

Значительная часть жителей общежития, как и Юлия Одерий, с начала войны оказалась на оккупированных территориях. Поэтому эвакуировали людей уже во время освобождения населенных пунктов украинской армией во время масштабного контрнаступления ВСУ осенью. Женщина рассказывает, что в августе стало совсем «горячо»: ежедневные бои за Балаклею не стихали с утра и почти до вечера. Во время обстрелов был поврежден дом Юлии.

«Крыша пробита. Там почти гвоздей нет, шифер падает. Нарушено газовое отопление. Какую-то бомбу сбросили. Выбило двери, повырывало с замками», — рассказывает переселенка.

Обстрелами также была повреждена местная больница, поэтому Юлию, состояние здоровья которой ухудшилось, реанимобилем перевезли в Купянск.

«Я лежачая вообще была. Очень слабая, не ходила. В Купянске нас перенесли на первый этаж, и в тот день зашли украинские солдаты: «Доброе утро! Чем можем вам помочь?» Мы испугались сначала. Тогда ни воды не было, ни света. Потом поступили продукты, хлеб, вода. Поставки стали регулярными. А где-то в 15-16-х числах октября нас волонтеры вывезли на реанимобилях из Купянска на область», — делится Юлия.

В другой комнате на этом же этаже знакомимся с Еленой и Алиной Лазаренко. Мать и дочь привезли в Харьков из деоккупированного поселка Ковшаровка Купянского района. До полномасштабного вторжения Елена работала на силикатном заводе, а когда в поселок вошли российские войска — осталась без работы. Поэтому семья начала выращивать овощи.

«Начали ходить на дачу. Рядом дорога, которая шла в сторону Боровой, Изюма. И через некоторое время по ней начали идти российские колонны. Земля двигалась, собака не находила себе места. Идем туда — они едут, идем назад — они едут», — вспоминает Елена.

Все, что вырастили на огороде, мать и дочь продавали на базаре. Так и выживали. Там же они узнавали новости.

«Продавали на базаре овощи. Хотя там россияне тоже ходили. Мы боялись говорить, потому что услышали, что если кто-то скажет что-то об Украине — забирают и бросают «на подвал». А что делается в Украине — мы не знали. Все сразу пропало — телевидение, связь, интернет. У некоторых людей телевидение было, тарелка. Так они смотрели украинские новости. А мы их получали на базаре через людей», — говорит Елена.

Уже 7 сентября в поселке почувствовали, что атмосфера изменилась, вспоминает Алина.

«Кажется, первыми исчезли российские флаги. Мы выходим — тряпки не висят больше. Потом слышали, говорят, что где-то идут бои. Что будто освободили Балаклею. У нас было радио. Оно очень шипело, хрипело. Мы его пытались настроить, крутили. Услышали, что освободили Изюм, Купянск. Нас освободили где-то 27-го», — говорит девушка.

В комнате с Еленой и Алиной живет пенсионерка Тамара Соболь, переселенка из города Купянск. Елена говорит: бабушка напоминает ей родную мать, поэтому они стали очень близки. Мать и дочь всячески помогают пожилой женщине. Тамара Савельевна в оккупации жила одна: младший сын-чернобылец умер, а старший — также уже на пенсии. У женщины были запасы продуктов и огород. Так и выживала. Женщине даже пришлось взять выплату от россиян.

«Наташа, соседка, говорит: «Савельевна, они больше нам должны, больше нам разрушили. Идите и берите». Ну я взяла пошла 10 тысяч. Ну что те 10 тысяч?! Я бы им свои 20 если бы были отдала, пусть бы только они пошли», — вспоминает Тамара.

Домой к пенсионерке оккупанты не приходили, а вот к соседям наведывались.

«Приходили выше. Там у них сын или внук, кажется, офицер украинской армии. Они обыски у нее проводили. Ко мне не приходили. Я боялась, что придут, но не приходили», — говорит женщина.

После освобождения Купянска, продолжает Тамара Савельевна, россияне начали вовсю бить по городу из артиллерии.

«Когда наши входили, то мой дом еще не был разрушен. А когда россияне отступили за Оскол, что они начали делать… Я насчитала за одну ночь 200 ударов. У меня во дворе разорвалось две мины. Ракеты летели. В моем доме повредили крышу. Но дом устоял. Я все равно не хотела уезжать. Потом они дня три или четыре бешено обстреливали. Я хотела спросить Путина: «За что он так наказывает стариков, детей?», — возмущается Тамара Соболь.

О ПРЕДАТЕЛЯХ И МАРОДЕРАХ

Юлия Одерий вспоминает, что в Балаклее некоторые местные мародерили.

«Просто по соседству. И не только у меня. Воровали там, где людей не было. И по погребам. Выбирали все. Веники с совком даже», — говорит Юлия.

А вот Алина Лазаренко отмечает, что в Ковшаровке у нее возникали конфликты с пророссийски настроенными соседями. Семья жила в многоквартирном доме.

«Было очень страшно. Порой не выходила несколько недель, потому что поссорилась со сторонниками «русского мира» из нашего дома. Боялась, что они меня сдадут. Когда мы проходили над подъездом, а те сидели там, то они замолкали. Они надеялись, что здесь будет «русский мир». Но когда началось освобождение, быстро все убежали в Россию. Четыре семьи из нашего подъезда точно уехали», — рассказывает девушка.

КОГДА ДОМОЙ?

«Ситуация как будто обостряется. И для этого вот сумочки на полочке — тревожный чемоданчик. Вещи должны быть упакованы. Планируем ли мы вернуться? У меня проблемы со здоровьем. С опорно-двигательным», — отвечает Юлия Одерий.

«Будет зависеть от того, что там будет дальше. Ситуация обостряется, опаснее становится. Я все же думаю, что наши отобьются, и мы вернемся домой. Хочется посмотреть, в каком состоянии. Дальше будем видеть, есть ли там работа», — говорит Елена Лазаренко.

В течение февраля об обострении на Купянском направлении неоднократно заявляли в Генштабе ВСУ. Глава ХОВА Олег Синегубов докладывал, что военные РФ пытаются вернуть ранее утраченные позиции и надеются захватить не менее 30% Харьковщины. Однако пока масштабных атак не проводят. Сейчас эвакуация жителей проводится из района поселка Двуречная. 24 февраля Синегубов сообщил, что сейчас рассматривается вопрос об обязательной эвакуации, чтобы уберечь жизни людей.