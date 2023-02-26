Особенности экстремальной эвакуации: как спасают жителей Волчанска (сюжет)

Съемочная группа «Объектива» с отрядом эвакуации харьковского Красного Креста съездила в Волчанск, расположенный в нескольких километрах от рф, чтобы собственными глазами увидеть, как работают спасатели. Также мы пообщались с местными и узнали, почему они до сих пор не покидают свой опасный город и что именно заставило их эвакуироваться сейчас.

Бусы Красного Креста едут на границу с Россией. В Волчанск. Два обычных микроавтобуса и одна «скорая помощь» должны вместить десятерых местных, среди которых люди с ограниченными возможностями. Команде надо понимать возраст людей, их состояние. Кому-то может стать плохо. Волонтеры все это выясняют, принимая заявки на свою «горячую линию».

Российские войска не оставляют Волчанск в покое. Бьют по городу каждый день. Опасность здесь на каждом шагу. Местные говорят, что утром уже обстреливали.

Николай Иванович, житель Волчанска

— Только закончился обстрел. — Сегодня? — Да.

План у отряда эвакуации харьковского Красного Креста такой: до города команда держится вместе, в Волчанске разделяются и забирают людей в точках сбора. В идеале — на один адрес 5-7 минут. Времени дискутировать и убеждать спасаться нет. Командир отряда эвакуации вычисляет время до следующего обстрела. Имеет опыт.

Игорь Клименко, командир отряда эвакуации Харьковской областной организации Красного Креста Украины

Сейчас начнут. Сейчас. Перезарядились. Все. Сейчас начнут обрабатывать. Главное, чтобы дрончик не летал, потому что печалька будет.

Местные напуганы. Рядом с разрушенными зданиями разрушается и психика. Более чем в гуманитарной люди нуждаются в психологической помощи. Жизнь в подвалах, скрытые эмоции, постоянный страх.

Наталья, жительница Волчанска

Страшно. Все время страшно и страшно, и страшно, и страшно.

Николай Иванович рассказывает о ситуации с безопасностью в Волчанске. Откуда вылетело, куда прилетело, кто выпустил, попало точно в цель или нет. Это все не имеет значения. Главное: все, что летает над головой, может убить.

Николай Иванович, житель Волчанска

Недалеко здесь — бух. Отсюда — туда фииить. И вот оно здесь: дуэли, дуэли, дуэли, дуэли. Оно же летает над нами. Уже два раза прилетал самолет. Самолет прилетал — бах, и скрылся.

По данным городской военной администрации, из-за обстрелов и отсутствия отопления количество жителей Волчанска постоянно уменьшается. Некоторые выезжают и ищут место временного проживания самостоятельно. Многих вывозят волонтеры. Есть и те, кто не согласен спасаться.

Игорь Клименко, командир отряда эвакуации Харьковской областной организации Красного Креста Украины

Потом, как прилетает, звонят: «Пожалуйста, заберите нас». Всегда так. Всегда. Каждый раз. Мы уехали — на следующий день звонят: «Пожалуйста, заберите. У нас стреляют». Не всегда можно заехать, понимаете? Бывало так, что мы в подвалах прятали людей. Четыре раза мы прятали. По три часа сидели с людьми. Мы не имели возможности выехать. Потому что был очень сильный обстрел. В зеленку людей спрятали. Сволочи. Не сидите до последнего, потому что потом возможности может уже не быть.

Много заявок на эвакуацию поступает уже тогда, когда дома уничтожены и людям больше негде жить. А до этого они надеялись, что война вот-вот закончится. Что если они уедут, их дома ограбят.

Александр Шарма, волонтер отряда эвакуации Харьковской областной организации Красного Креста Украины

Очень обидно, когда человека не удается уговорить, а в следующий раз его уже нет, потому что в его дом уже прилетел снаряд. У нас было много таких случаев. И с этим трудно на самом деле, но мы сделали все, что могли.

Среди тех, кто не собирался покидать родной город — муж Натальи. Жена его уговаривала, но тот все качал головой — нет и нет, не уедет. Наталья его понимает, каждый человек мечтает жить у себя дома.

Наталья, жительница Волчанска

Соседей у нас уже давно нет. Соседей напротив нет, наверное, полгода. Соседи с одной стороны выехали в сентябре. С другой стороны — раньше нас может на месяц. Ну нет соседей. Собаки только остались.

Семья держалась до последнего. Они понимали, что могут уехать, например, в Харьков, и там тоже сидеть в подвале. В Украине сейчас нет стопроцентно безопасного места. Настроение изменилось, только когда «прилетело» в их дом.

Наталья, жительница Волчанска

Раньше хозяйство было. Сейчас ничего уже не осталось. В мой собственный дом «прилетело». Там жить уже, как-то восстановить его невозможно. Все.

Эвакуация из фронтовых мест никогда не была веселым приключением. Но оставаться еще больший риск. В любой момент здесь может начаться наступление оккупантов. Так было, например, в Соледаре, когда призывы к эвакуации звучали постоянно. А потом начался ад. Те, кто остался, умоляли, чтобы им помогли, но было уже слишком поздно. Игра со смертью.

Игорь Клименко, командир отряда эвакуации Харьковской областной организации Красного Креста Украины

Не сидите, пожалуйста. Не сидите. Пока у вас есть возможность — выезжайте. Прилететь может в любой момент. Даже тогда, когда вы не ожидаете. Говорят, что коридор возможностей закрывается. Сначала видели на примере Мариуполя, сейчас видим на примере Бахмута. — Это уже приход. Приход. Да. Приход. Видите. Вот как здесь сидеть?

Ирина Николаевна уже шесть лет ухаживает за парализованной матерью. Война застала семью в селе Лиман, расположенном в 3 километрах от Волчанска.

Ирина Николаевна, эвакуирует парализованную мать

Это была оккупация. Мы везде ходили под дулами автоматов. Пойдешь на рынок — вот так вот по тебе водят автоматами. Ужасно.

Пенсия и соцпомощь зачислялись на карточку, но воспользоваться ими на оккупированных территориях было невозможно. Семья оказалась в критическом финансовом положении.

Ирина Николаевна, эвакуирует парализованную мать

Памперсов купить негде. Начали из Белгорода возить. Втридорога продают. 70 гривен. Памперс один получался. Я покупала ей. Десять штук — семьсот гривен. И покупали. А что делать?

3 декабря прошлого года в их дом в Лимане «прилетело». Люди уцелели, но остались без жилья. Так они оказались в Волчанске. Здесь прожили три месяца.

Ирина Николаевна, эвакуирует парализованную мать

Теперь мы в Харьков. Там может немножко спокойнее. Но здесь уже невыносимо, просто-напросто. Она кричит: «Не бросайте петарды под окна». Мы в подвал прячемся, а она остается здесь. Душа разрывается, понимаете?

Это самый тяжелый тип эвакуации. Елена Васильевна не может передвигаться ни сидя, ни стоя. Она не может самостоятельно встать с кровати. Ее возможно транспортировать только лежа. В дороге может понадобиться медицинская помощь. Без посторонней помощи спастись от войны людям с инвалидностью крайне трудно. Для Елены Васильевны абсолютно исключена эвакуация любым транспортом, кроме «скорой помощи». Работа завершилась поздно вечером.

Ирина Николаевна, эвакуирует парализованную мать

Спасибо вам большое. Дай всем Бог здоровья.

В этот день отряд эвакуации харьковского Красного Креста спас девять человек, одну собаку и двух котов. Два человека из списка «горячей линии» в последний момент от эвакуации отказались. Одного человека вывезли без предварительной записи. Реальная работа. Еще один эпизод войны. На следующее утро команда поехала вывозить украинцев из Двуречной, где ситуация еще сложнее.