Более тысячи человек эвакуированы с Купянского направления — Синегубов

С октября с Купянского направления было эвакуировано более тысячи местных жителей, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, сейчас активная эвакуация происходит из поселка Двуречная.

«Поскольку там вблизи фактически уже идет линия фронта. Там идут постоянные обстрелы. Даже дорога эвакуационная, которая нами используется, она обстреливается почти каждый день. Поэтому даже под обстрелами эвакуацию мы проводим. Из этого района с октября 2022 года мы эвакуировали более тысячи человек. Заявки есть. Однако они поступают именно от тех людей, которые уже физически не могут там проживать или в результате повреждения жилого дома, или по другим основаниям», — рассказал Синегубов.

По его словам, части эвакуированных людей есть где жить — или у родственников, или в Харькове, другим же предлагают места в общежитиях высших учебных заведений.

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Также Синегубов рассказал, что в регионе в режиме 24/7 ведется работа по усилению обороноспособности.

«По строительству фортификационных сооружений, оборонительных сооружений — мы должны обеспечить все необходимое для того, чтобы наши Вооруженные силы, наши военные были максимально эффективными на линии фронта и на поле боя. Эта территория — это не только Купянское или Двуречанское и Кременное направления. Это может быть и север области, и другие направления, поскольку мы должны быть готовы к любым действиям врага, и мы к этому сейчас готовы», — подчеркнул председатель ХОВА.