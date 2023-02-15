В последние недели с Купянского направления увеличилось число переселенцев

Общество Красного Креста совместно с благотворителями из Канады угостило кашей с мясом более 500 переселенцев, которых они эвакуировали с деоккупированных территорий в общежития Харькова.

В последние недели все больше людей просят вывезти их в безопасное место.

«Кормим полевой кашей. Пшеничная каша с тушёнкой, с салом, с яйцом. Такая кашка у нас и квашеная капуста. Сегодня начали с утра готовить. И сразу, как только была приготовлена, сразу выехали сюда, чтобы была свежая. То есть, она не разогретая, она реально свежая, сегодняшняя», — демонстрирует Андрей Ушаков, волонтер отряда эвакуации Общества Красного Креста Украины.

Елена – переселенка из Купянского района, живет в общежитии в Харькове.

«Клуб разбили в селе ночью, дома некоторые там разбили. Невыносимо. Дети боялись. Сами, может, и сидели бы, но дети. Страшно детям было. Здесь хорошо нам живется. Тепло, кормят, помогают. Что попросим дают по возможности», – говорит Елена.



Поток желающих эвакуироваться в последнее время увеличился в разы, говорит волонтер Красного креста.

«Особенно Купянский район, Волчанский район, Двуречная. Все эти направления, где достаточно активно стреляют, поэтому люди собираются оттуда выезжать. Ну мы их, конечно же, вывозим», — говорит Александр Крылов, волонтер отряда эвакуации Общества Красного Креста Украины.

Пол Гьюз – волонтер благотворительной организации «H.U.G.S» («Объятия»), фермер из Канады. В Украине он с марта 2022 года помогает разбирать завалы, доставляет лекарства, одежду и еду по всей Украине: от Львова до Краматорска.

«Это ужасный конфликт. Россия – агрессор. В Украине ежедневно сирены, бомбят вокзалы, больницы, супермаркеты и школы. При этом сирены не звучат в России. Все это происходит в Украине. Атакуют, атакуют, атакуют. Это варварство. Это противно. Международное сообщество должно действовать», — говорит Пол Гьюз волонтер благотворительной организации «H.U.G.S» («Объятия»).

Переселенцам из деоккупированных общин предоставляют возможность остановиться в общежитиях. Сейчас там проживает 2500 человек.

«Долго думали: уезжать или нет. Уже спать невозможно ночью, потому что постоянно стреляют и бахают. Нервы уже не в порядке. Пока поживем месяц-два. Посмотрим, что это будет. Как там у нас будет, а там будет видно. Если отгонят наши дальнейшие, что там стрелять не будут и жить можно спокойно, тогда вернемся. Если нет, будем думать что делать дальше», — рассказывает переселенка Инна из села Новоосиново, которая живет в общежитии в Харькове.

В месте, за которое продолжаются бои, лучше не оставаться. Желательно подумать об эвакуации заранее, подчеркивают волонтеры.

«Вопрос в том, как заблаговременно человек решил выехать оттуда. То есть, если он заранее, например житель Купянска, понимает, что становится громко и лучше переждать это в Харькове, то он, конечно, выезжает со своими вещами. В тихой, спокойной обстановке. Если же это человек, терпящий до последнего, пока к нему в дом не прилетело, тогда он выезжает без ничего. В той одежде, в которой был. Тогда ему нужна и психологическая помощь. Тогда ему нужна и одежда, и нужно его как-то ассимилировать в нормальном, безопасном Харькове. Чаще люди терпят до последнего», – констатирует Александр Крылов волонтер отряда эвакуации Общества Красного Креста Украины.

«Россия – террористическое государство. Украину атакуют российские террористы. Когда ты здесь, это очень просто понять. Я лично знал людей, погибших на фронте. Это не только солдаты, но и представители гуманитарных организаций. Я не знал их раньше, но мы стали за время работы братьями и сестрами, хотя имеем разных матерей», — отмечает Пол Гьюз.

Фото, видео — Павел Велицкий