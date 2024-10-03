Удар КАБ по Харькову: как спасали людей из разрушенных квартир (видео)
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара КАБ 2 октября.
«Одной из авиабомб россия попала в многоэтажку. К сожалению, есть раненые, среди которых трехлетний ребенок. Вместе со спасателями мы оказывали помощь раненым и эвакуировали людей из разрушенных квартир», — написал Белошицкий.
Видео: Алексей Белошицкий
Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Одна авиабомба ударила по жилой пятиэтажке в Салтовском районе. Повреждены дома рядом, поликлиника и не менее 14 машин. Также авиабомба ударила по лесополосе в Шевченковском районе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вследствие удара КАБа по многоэтажке пострадали 12 человек. 39 жителей – эвакуировали, 17 людей попросили обеспечить им временное жилье.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: белошицкий, врятували, дім, дом, КАБ, люди, спасли, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с камер копов, на котором полицейские начинают помогать людям, пострадавшим от удара КАБ 2 октября.".