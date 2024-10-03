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13 человек пострадали: прокуратура об ударах по Харькову и Золочеву

Происшествия 08:29   03.10.2024
Оксана Горун
13 человек пострадали: прокуратура об ударах по Харькову и Золочеву

В Харькове от удара КАБ по пятиэтажке вечером 2 октября пострадали 12 человек, самой младшей из них — три года и 11 месяцев, самой старшей — 73 года. Также армия РФ ударила авиабомбой по Золочеву.

«2 октября в период с 22:40 до 23:00 враг из населенного пункта строитель белгородской области РФ с применением двух самолетов Су-34 совершил пуски управляемых авиационных бомб по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района», — проинформировала утром 3 октября пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове авиабомба ударила по жилой пятиэтажке. Травмы различной степени получили 12 человек, повреждены дома рядом, поликлиника и не менее 14 машин.

удар КАБом по пятиэтажке в Харькове 2 октября 2024 3

Также авиабомба ударила по лесополосе в Шевченковском районе. Повреждено остекление в двух многоквартирных жилых домах.

В Золочеве острую реакцию на стресс испытала 69-летняя женщина.

прилет по Золочеву 2 октября 2024

«В результате авиаударов повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, хозяйственные постройки», — отметили прокуроры.

Читайте также: Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове от удара КАБ по пятиэтажке вечером 2 октября пострадали 12 человек, самой младшей из них — три года и 11 месяцев, самой старшей — 73 года. Также армия РФ ударила авиабомбой по Золочеву".