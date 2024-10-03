13 человек пострадали: прокуратура об ударах по Харькову и Золочеву
В Харькове от удара КАБ по пятиэтажке вечером 2 октября пострадали 12 человек, самой младшей из них — три года и 11 месяцев, самой старшей — 73 года. Также армия РФ ударила авиабомбой по Золочеву.
«2 октября в период с 22:40 до 23:00 враг из населенного пункта строитель белгородской области РФ с применением двух самолетов Су-34 совершил пуски управляемых авиационных бомб по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района», — проинформировала утром 3 октября пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В Харькове авиабомба ударила по жилой пятиэтажке. Травмы различной степени получили 12 человек, повреждены дома рядом, поликлиника и не менее 14 машин.
Также авиабомба ударила по лесополосе в Шевченковском районе. Повреждено остекление в двух многоквартирных жилых домах.
В Золочеве острую реакцию на стресс испытала 69-летняя женщина.
«В результате авиаударов повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, хозяйственные постройки», — отметили прокуроры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, обстрелы, прилеты, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове от удара КАБ по пятиэтажке вечером 2 октября пострадали 12 человек, самой младшей из них — три года и 11 месяцев, самой старшей — 73 года. Также армия РФ ударила авиабомбой по Золочеву".