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Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов

Происшествия 06:59   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Около 05:25 в северных районах Харькова вновь прогремели взрывы. Враг дважды ударил по Малоданиловской громаде – повредил линию электропередач и около 20 домов.

Как сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов, первый удар пришелся по дому, начался пожар. Кроме того, была предварительная информация о пострадавшем, который оказался под завалами.

«В результате второго прилета по одному из населенных пунктов общины разрушены не менее двух десятков частных домов, повреждены заборы, линии электропередач. Погибла собака. Что касается пострадавшего, информация не подтвердилась, человек во время прилета был на работе», – сообщил Гололобов.

После полудня в громаде начнут закрывать контура в поврежденных домах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:25 в северных районах Харькова вновь прогремели взрывы. Враг дважды ударил по Малоданиловской громаде – повредил линию электропередач и около 20 домов.".