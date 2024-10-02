Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок

Происшествия 23:57   02.10.2024
Оксана Горун
КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что КАБ прилетел по жилой многоэтажке. Известно о девяти пострадавших. 

Дополнено в 23:57. Количество пострадавших возросло до девяти человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 23:42. Среди пострадавших от удара КАБом по пятиэтажке — трехлетняя девочка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Все раненые — в легком и средней тяжести состоянии.

Дополнено в 23:30. Армия РФ ударила по пятиэтажке — «прилет» между третьим и четвертым этажами, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Горят не менее 10 автомобилей. На месте тушат огонь и ищут пострадавших. Идет эвакуация жителей дома.

Дополнено в 23:25. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что многоэтажка, по которой ударила российская авиабомба, горит. Также горят автомобили. Есть данные о восьми пострадавших.

Дополнено в 23:22. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о семи пострадавших от удара КАБ по многоэтажке в Харькове. Вторая бомба прилетела по лесополосе.

«Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается», — написал мэр.

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Салтовском и Шевченковском районах.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
02.10.2024, 23:00
Главные новости Харькова 2 октября: взрывы, прилетело по многоэтажке
Главные новости Харькова 2 октября: взрывы, прилетело по многоэтажке
02.10.2024, 23:59
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове
02.10.2024, 23:53
Синегубов и Терехов сообщили о 10 пострадавших в Харькове и отключениях света
Синегубов и Терехов сообщили о 10 пострадавших в Харькове и отключениях света
03.10.2024, 00:23
КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок
КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок
02.10.2024, 23:57
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12

Новости по теме:

23:57
КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок
23:00
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
22:01
Главные новости Харькова 26 сентября: смертельное ДТП, фейк про зоопарк, взрыв
11:27
Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция
11:06
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)

Вы читали новость: «КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 23:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что КАБ прилетел по жилой многоэтажке. Известно о девяти пострадавших".