КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что КАБ прилетел по жилой многоэтажке. Известно о девяти пострадавших.

Дополнено в 23:57. Количество пострадавших возросло до девяти человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 23:42. Среди пострадавших от удара КАБом по пятиэтажке — трехлетняя девочка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Все раненые — в легком и средней тяжести состоянии.

Дополнено в 23:30. Армия РФ ударила по пятиэтажке — «прилет» между третьим и четвертым этажами, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Горят не менее 10 автомобилей. На месте тушат огонь и ищут пострадавших. Идет эвакуация жителей дома.

Дополнено в 23:25. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что многоэтажка, по которой ударила российская авиабомба, горит. Также горят автомобили. Есть данные о восьми пострадавших.

Дополнено в 23:22. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о семи пострадавших от удара КАБ по многоэтажке в Харькове. Вторая бомба прилетела по лесополосе.

«Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается», — написал мэр.

Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Салтовском и Шевченковском районах.