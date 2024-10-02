КАБ в Харькове ударил по многоэтажке, 9 пострадавших, в том числе ребенок
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что КАБ прилетел по жилой многоэтажке. Известно о девяти пострадавших.
Дополнено в 23:57. Количество пострадавших возросло до девяти человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 23:42. Среди пострадавших от удара КАБом по пятиэтажке — трехлетняя девочка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Все раненые — в легком и средней тяжести состоянии.
Дополнено в 23:30. Армия РФ ударила по пятиэтажке — «прилет» между третьим и четвертым этажами, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Горят не менее 10 автомобилей. На месте тушат огонь и ищут пострадавших. Идет эвакуация жителей дома.
Дополнено в 23:25. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что многоэтажка, по которой ударила российская авиабомба, горит. Также горят автомобили. Есть данные о восьми пострадавших.
Дополнено в 23:22. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о семи пострадавших от удара КАБ по многоэтажке в Харькове. Вторая бомба прилетела по лесополосе.
«Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв – информация собирается», — написал мэр.
Напомним, около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ. Известно о «прилетах» в Салтовском и Шевченковском районах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 23:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что КАБ прилетел по жилой многоэтажке. Известно о девяти пострадавших".