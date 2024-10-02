КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що КАБ прилетів по житловій багатоповерхівці. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

Доповнено о 23:57. Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 23:42. Серед постраждалих від удару КАБу по п’ятиповерхівці – трирічна дівчинка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усі поранені – у легкому та середній тяжкості стані.

Доповнено о 23:30. Армія РФ вдарила по п’ятиповерхівці – “приліт” між третім та четвертим поверхами, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Горять щонайменше 10 автівок. На місці гасять вогонь та шукають постраждалих. Триває евакуація мешканців будинку.

Доповнено о 23:25. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що багатоповерхівка, по якій вдарила російська авіабомба, горить. Також горять автомобілі. Є дані про вісьмох постраждалих.

Доповнено о 23:22. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про сім постраждалих від удару КАБу по багатоповерхівці в Харкові. Друга бомба прилетіла по лісосмузі.

“Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв – інформація збирається”, – написав мер.

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБами. Відомо про “прильоти” у Салтівському та Шевченківському районах.