Вибухи в Харкові, атакують КАБ: куди прилетіло

Близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ.

Доповнено о 23:05. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування цивільної інфраструктури в Харкові. Інформації про постраждалих наразі немає.

Доповнено о 23.30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари – по Київському та Шевченківському районах. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.

“У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні запуски”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про авіабомби над містом, що коректуються.