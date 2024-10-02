Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Вибухи в Харкові, атакують КАБ: куди прилетіло

Події 23:00   02.10.2024
Оксана Горун
Вибухи в Харкові, атакують КАБ: куди прилетіло

Близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ.

Доповнено о 23:05. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування цивільної інфраструктури в Харкові. Інформації про постраждалих наразі немає.

Доповнено о 23.30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари – по Київському та Шевченківському районах. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.

“У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні запуски”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про авіабомби над містом, що коректуються.

Читайте також: РФ скинула ОДАБ-9000 на Вовчанськ: у ОТГВ «Харків» спростували інформацію

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57
Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла
Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла
03.10.2024, 00:23
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
02.10.2024, 10:03
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
02.10.2024, 23:53

Новини за темою:

16:17
52-річний чоловік підірвався на Харківщині: що сталося
17:30
Удар КАБа по Харкову: постраждали приватні будинки, є пожежа – Терехов
17:57
Вибухи в Харкові, є постраждалі: що відомо на зараз
22:53
Головні новини 24.09: удар ФАБ по Харкову – три загиблі і 35 постраждалих
15:27
Вибухи чутно у Харкові: ворог б’є КАБами – Терехов

Ви читали новину: «Вибухи в Харкові, атакують КАБ: куди прилетіло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 23:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ".