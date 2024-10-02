Вибухи в Харкові, атакують КАБ: куди прилетіло
Близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ.
Доповнено о 23:05. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування цивільної інфраструктури в Харкові. Інформації про постраждалих наразі немає.
Доповнено о 23.30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари – по Київському та Шевченківському районах. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
“У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні запуски”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Перед вибухом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про авіабомби над містом, що коректуються.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, кабы, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 23:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ".