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РФ скинула ОДАБ-9000 на Вовчанськ: в ОТУВ «Харків» спростували інформацію

Суспільство 15:17   02.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ скинула ОДАБ-9000 на Вовчанськ: в ОТУВ «Харків» спростували інформацію скриншот

Інформація про нібито застосування російськими військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську на Харківщині не відповідає дійсності, повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

Від ранку у соцмережі поширилося відео потужного удару. Російські воєнкори повідомили, що «нібито скинули надпотужну бомбу на Вовчанськ», повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко.

«Z-воєнкори пишуть, що це перше застосування вакуумної бомбу ОДАБ-9000, яку називають «Кузькіним батьком» і «батьком усіх бомб» і вважають найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі – еквівалентом 44000кг тротилу. Однак інші заявляють, що це термобарична бомба «ОДАБ-1500», яку скинули після невдалого «м’ясного штурму» росіян», – написав Цаплієнко.

В ОТУВ «Харків» заявили, що для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано.

«Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення «ефектної» картинки. Вчергове закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу», – зазначив Саранцев.

Відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ скинула ОДАБ-9000 на Вовчанськ: в ОТУВ «Харків» спростували інформацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про нібито застосування російськими військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську на Харківщині не відповідає дійсності, повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".