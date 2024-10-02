Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов опублікував відео моменту удару КАБ по селу Черкаська Лозова вранці 2 жовтня.

На відео видно, що внаслідок удару «засвітилось» усе небо.

Відео: Олександр Гололобов

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У селі Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Без постраждалих. Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 5 будинків, також пошкоджена лінія електропередач.