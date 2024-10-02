Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео
скриншот
Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов опублікував відео моменту удару КАБ по селу Черкаська Лозова вранці 2 жовтня.
На відео видно, що внаслідок удару «засвітилось» усе небо.
Відео: Олександр Гололобов
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У селі Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Без постраждалих. Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 5 будинків, також пошкоджена лінія електропередач.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, прилет, удар, Харків, черкасская лозовая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов опублікував відео моменту удару КАБ по селу Черкаська Лозова вранці 2 жовтня.".