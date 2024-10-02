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Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео

Події 14:13   02.10.2024
Вікторія Яковенко
Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео скриншот

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов опублікував відео моменту удару КАБ по селу Черкаська Лозова вранці 2 жовтня.

На відео видно, що внаслідок удару «засвітилось» усе небо.

Відео: Олександр Гололобов

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У селі Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Без постраждалих. Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 5 будинків, також пошкоджена лінія електропередач.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов опублікував відео моменту удару КАБ по селу Черкаська Лозова вранці 2 жовтня.".