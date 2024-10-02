Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової

Через удар авіабомби в Дергачах зайнялася пожежа, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Один із КАБів упав на гаражний кооператив, інший – за містом, там же спалахнула трава. Загальна площа займання – близько 1000 квадратних метрів. Наразі рятувальники ліквідують пожежу, уточнив Задоренко.

“За медичною допомогою звернулися чоловіки 44 та 29 років, дівчина 23 роки та хлопчик 14 років. Місцеві жителі отримали осколкові поранення. Гостро реакцію на стрес зазнали жінки 74 та 51 років, а також дівчина 19 років. Зараз їх життю нічого не загрожує”, – зазначив Задоренко.

Також через обстріл у кількох багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджені авто.

Своєю чергою, голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки обстрілу Черкаської Лозової.

“Внаслідок обстрілів постраждали не менше 5 будинків, виникла пожежа, а також пошкоджено лінію електропередач. Матеріали для відновлення теплового контуру будуть доставлені мешканцям приблизно за годину”, – уточнив Гололобов.