Пожар, разрушения, раненые: результаты обстрела Дергачей, Черкасской Лозовой

На данный момент в Дергачах спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за удара авиабомб, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Один из КАБов упал на гаражный кооператив, другой – за городом, там же загорелась трава. Общая площадь возгорания – около 1000 квадратных метров. Сейчас спасатели ликвидируют пожар, уточнил Задоренко.

«За медицинской помощью обратились мужчины 44 и 29 лет, девушка 23 года и мальчик 14 лет. Местные жители получили осколочные ранения. Острую реакцию на стресс подверглись женщины 74 и 51 лет, а также девушка 19 лет. Сейчас их жизни ничего не угрожает», – отметил Задоренко.

Также из-за обстрелов в нескольких многоэтажках вылетели окна, повреждены авто.

В свою очередь, глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях обстрела Черкаской Лозовой.

«В результате обстрелов пострадали не менее 5 домов, возник пожар, а также повреждена линия электропередач. Материалы для восстановления теплового контура будут доставлены жителям примерно через час», – уточнил Гололобов.