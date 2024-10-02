Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)

Події 08:31   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)

Вранці ворог скинув авіабомбу на Дергачі, постраждали семеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. У Харківській обласній прокуратурі також показали результати обстрілу Харкова – РФ вдарила по місту ФАБ-250. 

“За даними слідства, 2 жовтня близько 4:15 збройні сили Росії завдали авіаційного удару по м. Дергачі. Горіли гаражі, пошкоджено автомобілі та скління у двоповерхових житлових будинках”, – зазначили у прокуратурі.

Внаслідок удару по Харкову пошкоджено гаражний кооператив та приватні будинки, додали у прокуратурі.

Читайте також: 14-річний хлопчик постраждав внаслідок ранкового обстрілу Дергачів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
02.10.2024, 09:15
ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли
ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли
02.10.2024, 09:11
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
Вранці ЗС РФ вдарили по Куп’янську – Синєгубов, обстріли не припиняються добу
Вранці ЗС РФ вдарили по Куп’янську – Синєгубов, обстріли не припиняються добу
02.10.2024, 08:51
Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової
Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової
02.10.2024, 08:53
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
02.10.2024, 08:31

Новини за темою:

08:31
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
20:24
Селище на півночі Харківщини горить через обстріл відкритої території (відео)
20:03
Що відомо про «прильоти» по Харкову і передмістю – дані прокуратури (фото)
17:32
Є постраждала, росіяни вдарили КАБами по Харкову та Дергачах
09:12
У Дергачах відновили електрику після удару з “Торнадо-С”

Ви читали новину: «У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці ворог скинув авіабомбу на Дергачі, постраждали семеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. У Харківській обласній прокуратурі також показали результати обстрілу Харкова – РФ вдарила по місту ФАБ-250. ".