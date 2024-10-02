У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)

Вранці ворог скинув авіабомбу на Дергачі, постраждали семеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. У Харківській обласній прокуратурі також показали результати обстрілу Харкова – РФ вдарила по місту ФАБ-250.

“За даними слідства, 2 жовтня близько 4:15 збройні сили Росії завдали авіаційного удару по м. Дергачі. Горіли гаражі, пошкоджено автомобілі та скління у двоповерхових житлових будинках”, – зазначили у прокуратурі.

Внаслідок удару по Харкову пошкоджено гаражний кооператив та приватні будинки, додали у прокуратурі.