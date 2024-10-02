14-річний хлопчик постраждав внаслідок ранкового обстрілу Дергачів

На ранок ворог скинув на Дергачі КАБ. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед них – 14-річний хлопчик, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За оновленою інформацією медиків екстреної допомоги, внаслідок ворожого удару в Дергачах дістали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес п’ятеро людей, серед них – 14-річний хлопчик”, – уточнив Синєгубов.