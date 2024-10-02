Момент «прилета» КАБ по селу под Харьковом попал на видео

Глава Молоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал видео момента удара КАБ по селу Черкасская Лозовая утром 2 октября.

На видео видно, что в результате удара «засветилось» все небо.

Видео: Александр Гололобов

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что один из вражеских КАБов в 4:10 ударил по Малоданиловской громаде. В селе Черкасская Лозовая горела трава на площади 1 га. Без пострадавших. Глава Молоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 5 домов, также повреждена линия электропередач.