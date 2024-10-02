РФ сбросила ОДАБ-9000 на Волчанск: в ОТГВ «Харьков» опровергли информацию

Информация о якобы применении российскими войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске на Харьковщине не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

С утра в соцсети распространилось видео мощного удара. Российские военкоры сообщили, что «якобы сбросили сверхмощную бомбу на Волчанск», сообщал журналист Андрей Цаплиенко.

«Z-военкоры пишут, что это первое применение вакуумной бомбы ОДАБ-9000, которую называют «Кузькиным отцом» и «отцом всех бомб» и считают самым мощным неядерным боеприпасом в мире – эквивалентом 44000кг тротила. Однако другие заявляют, что это термобарическая бомба ОДАБ-1500, сброшенная после неудачного «мясного штурма» россиян», — написал Цаплиенко.

В ОТГВ «Харьков» заявили, что для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.

«Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания эффектной картинки. В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов Telegram-каналов соблюдать информационную гигиену и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу», — отметил Саранцев.

Видео: соцсети