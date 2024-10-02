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Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело

Происшествия 23:00   02.10.2024
Оксана Горун
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело

Около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ.

Дополнено в 23:05. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях гражданской инфраструктуры в Харькове. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Дополнено в 23:30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах — по Киевскому и Шевченковскому районам. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

«В городе раздались взрывы! Харьков под атакой вражеских кабов. Будьте осторожны! Возможны повторные запуски», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Перед взрывом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемых авиабомбах над городом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 23:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:55 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города сообщил об атаке КАБ".