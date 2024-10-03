Зранку ворог ударив по Малоданилівській громаді: пошкоджено 20 будинків
Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos
Близько 05:25 у північних районах Харкова знову пролунали вибухи. Ворог двічі вдарив по Малоданилівській громаді – пошкодив лінію електропередач та близько 20 будинків.
Як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, перший удар припав по будинку, почалася пожежа. Крім того, була попередня інформація про потерпілого, який опинився під завалами.
«Внаслідок другого прильоту в одному із населених пунктів громади зруйновано не менше двох десятків приватних будинків, пошкоджено паркани, лінії електропередач. Загинув собака. Щодо потерпілого, інформація не підтвердилася, людина під час прильоту була на роботі», – повідомив Гололобов.
Після полудня у громаді почнуть закривати контури в пошкоджених будинках.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 06:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:25 у північних районах Харкова знову пролунали вибухи. Ворог двічі вдарив по Малоданилівській громаді – пошкодив лінію електропередач та близько 20 будинків.".