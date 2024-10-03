13 людей постраждали: прокуратура про удари по Харкову та Золочеву

У Харкові від удару КАБ по п’ятиповерхівці ввечері 2 жовтня постраждали 12 осіб, наймолодшій з них – три роки та 11 місяців, найстаршій – 73 роки. Також армія РФ вдарила авіабомбою по Золочеву.

“2 жовтня близько у період часу з 22-40 до 23:00 ворог з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та с. Золочів Богодухівського району”, – поінформувала вранці 3 жовтня пресслужба Харківської обласної прокуратури

У Харкові авіабомба вдарила по житловій п’ятиповерхівці. Травми різного ступеня отримали 12 осіб, пошкоджені будинки поруч, поліклініка та не менше 14 машин.

Також авіабомба вдарила по лісосмузі в Шевченківському районі. Пошкоджено скління у двох багатоквартирних житлових будинках.

У Золочеві гостру реакцію на стрес отримала 69-річна жінка.

“Внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди”, – зазначили прокурори.