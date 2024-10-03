Удар КАБ по Харкову: як рятували людей зі зруйнованих квартир (відео)
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу 2 жовтня.
«Однією з авіабомб росія влучила в багатоповерхівку. На жаль, є поранені, серед яких трирічна дитина. Разом із рятувальниками ми надавали допомогу пораненим та евакуйовували людей зі зруйнованих квартир», – написав Білошицький.
Відео: Олексій Білошицький
Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Одна авіабомба вдарила по житловій п’ятиповерхівці у Салтівському районі. Пошкоджені будинки поряд, поліклініка та щонайменше 14 машин. Також авіабомба вдарила по лісосмузі у Шевченківському районі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці постраждали 12 людей. 39 мешканців – евакуювали, 17 людей попросили забезпечити їм тимчасове житло.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу 2 жовтня.".