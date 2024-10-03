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Розбір завалів у Харкові завершено, дивом загиблих немає – Синєгубов

Україна 10:56   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розбір завалів у Харкові завершено, дивом загиблих немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок удару КАБу по багатоповерхівці в Харкові постраждали 12 людей. 39 мешканців – евакуювали, 17 людей попросили забезпечити їм тимчасове житло.

Загиблих унаслідок “прильоту” немає, поінформував Синєгубов. Мешканцям будинку пощастило – ніхто не знаходився в епіцентрі удару.

“Квартира, куди влучив КАБ, вона була не житлова, тобто там люди не перебували на момент влучання, сім’я не проживала, хоча будинок був повністю заселений. П’ятеро людей було госпіталізовано. Серед постраждалих – трирічна дівчинка – там гостра реакція на стрес. Усі наші служби та підрозділи працюють на місці. Підрозділи ДСНС усувають аварійність. Наприклад, газові служби повністю перевіряють системи, й уже сьогодні прогнозуємо, що будуть підʼєднані ті під’їзди, які відносно залишаються конструктивно непошкодженими. Однак будуть призначені всі необхідні експертизи для того, щоб встановити, чи порушений конструктив цього будинку, чи підлягає він відновленню”, – повідомив Синєгубов.

За словами Синєгубова, зробити це мають максимально оперативно, щоб встигнути до початку опалювального сезону. Очікується, що цього року він буде найскладнішим за весь час війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок удару КАБу по багатоповерхівці в Харкові постраждали 12 людей. 39 мешканців – евакуювали, 17 людей попросили забезпечити їм тимчасове житло.".