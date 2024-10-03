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Як виглядає зруйнований будинок у Харкові – відео із дрону від прокуратури

Репортаж 09:29   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як виглядає зруйнований будинок у Харкові – відео із дрону від прокуратури

Вранці в Харківській обласній прокуратурі опублікували відео із дрона, на якому видно, як виглядає будинок у Харкові після нічного обстрілу. 

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов повідомили про “приліт” у Салтівському районі Харкова. Пізніше встановили, що ворог випустив КАБ по Харкову – авіабомба влучила по п’ятиповерхівці. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих, серед них трирічна дівчинка.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в Харківській обласній прокуратурі опублікували відео із дрона, на якому видно, як виглядає будинок у Харкові після нічного обстрілу. ".