Чотири КАБи вдарили по передмістю Харкова: можливі перебої зі світлом (відео)

Вранці 3 жовтня армія РФ скинула чотири КАБи на територію Малоданилівської громади. Голова громади Олександр Гололобов показав фото та відео з місця подій.

“Чотири авіаційні бомби були скинуті на територію Малоданилівської громади близько п’ятої години ранку. Дві влучили в селі Черкаська Лозова по житловій та громадській забудові, ще дві — у Малій Данилівці, в садовому кооперативі та на відкритій території. Пошкоджено, в різній мірі, близько трьох десятків приватних будинків: дахи, вікна, фасади, а також паркани та підсобні приміщення“, – повідомив Гололобов.

Відео: Олександр Гололобов/Телеграм

У кількох місцевих жителів гостра реакція на стрес. Також голова громади повідомив про пошкодження електричних і газових мереж.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов попередив, що через удар по передмістю перебої зі світлом можуть бути в окремих районах Харкова.

Нагадаємо, удар по Малоданилівській громаді був близько 05:25 ранку.