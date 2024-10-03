Чотири КАБи вдарили по передмістю Харкова: можливі перебої зі світлом (відео)
Вранці 3 жовтня армія РФ скинула чотири КАБи на територію Малоданилівської громади. Голова громади Олександр Гололобов показав фото та відео з місця подій.
“Чотири авіаційні бомби були скинуті на територію Малоданилівської громади близько п’ятої години ранку. Дві влучили в селі Черкаська Лозова по житловій та громадській забудові, ще дві — у Малій Данилівці, в садовому кооперативі та на відкритій території. Пошкоджено, в різній мірі, близько трьох десятків приватних будинків: дахи, вікна, фасади, а також паркани та підсобні приміщення“, – повідомив Гололобов.
Відео: Олександр Гололобов/Телеграм
У кількох місцевих жителів гостра реакція на стрес. Також голова громади повідомив про пошкодження електричних і газових мереж.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов попередив, що через удар по передмістю перебої зі світлом можуть бути в окремих районах Харкова.
Нагадаємо, удар по Малоданилівській громаді був близько 05:25 ранку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: гололобов, електрика, кабы, малая даниловка, новини Харкова, світло, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 жовтня армія РФ скинула чотири КАБи на територію Малоданилівської громади. Голова громади Олександр Гололобов показав фото та відео з місця подій".