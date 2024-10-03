Четыре КАБа ударили по пригороду Харькова: возможны перебои со светом (видео)
Утром 3 октября армия РФ скинула четыре КАБа на территорию Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов показал фото и видео с места событий.
«Четыре авиационных бомбы были сброшены на территорию Малоданиловской громады около пяти часов утра. Двое попали в селе Черкасская Лозовая по жилищной общественной застройке, две — в Малой Даниловке в садовом кооперативе и на открытой территории. Повреждены в разной степени около трех десятков частных домов: крыши, окна, фасады, а также заборы и подсобные помещения», — сообщил Гололобов.
Видео: Александр Гололобов/Telegram
У нескольких местных жителей острая реакция на стресс. Также глава громады сообщил о повреждениях электрических и газовых сетей.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по пригороду перебои со светом могут быть в отдельных районах Харькова.
Напомним, удар по Малоданиловской громаде был около 05:25 утра.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гололобов, електрика, кабы, малая даниловка, новости Харькова, світло, свет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 октября армия РФ скинула четыре КАБа на территорию Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов показал фото и видео с места событий".