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Четыре КАБа ударили по пригороду Харькова: возможны перебои со светом (видео)

Происшествия 08:40   03.10.2024
Оксана Горун
Четыре КАБа ударили по пригороду Харькова: возможны перебои со светом (видео) Фото: Александр Гололобов/Telegram

Утром 3 октября армия РФ скинула четыре КАБа на территорию Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов показал фото и видео с места событий.

«Четыре авиационных бомбы были сброшены на территорию Малоданиловской громады около пяти часов утра. Двое попали в селе Черкасская Лозовая по жилищной общественной застройке, две — в Малой Даниловке в садовом кооперативе и на открытой территории. Повреждены в разной степени около трех десятков частных домов: крыши, окна, фасады, а также заборы и подсобные помещения», — сообщил Гололобов.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

У нескольких местных жителей  острая реакция на стресс. Также глава громады сообщил о повреждениях электрических и газовых сетей.

прилет в Малоданиловской громаде 3 октября 2024
Фото: Александр Гололобов/Telegram

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по пригороду перебои со светом могут быть в отдельных районах Харькова.

Напомним, удар по Малоданиловской громаде был около 05:25 утра.

прилет в Малоданиловской громаде 3 октября 2024 3
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 октября армия РФ скинула четыре КАБа на территорию Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов показал фото и видео с места событий".