Четыре КАБа ударили по пригороду Харькова: возможны перебои со светом (видео)

Утром 3 октября армия РФ скинула четыре КАБа на территорию Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов показал фото и видео с места событий.

«Четыре авиационных бомбы были сброшены на территорию Малоданиловской громады около пяти часов утра. Двое попали в селе Черкасская Лозовая по жилищной общественной застройке, две — в Малой Даниловке в садовом кооперативе и на открытой территории. Повреждены в разной степени около трех десятков частных домов: крыши, окна, фасады, а также заборы и подсобные помещения», — сообщил Гололобов.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

У нескольких местных жителей острая реакция на стресс. Также глава громады сообщил о повреждениях электрических и газовых сетей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по пригороду перебои со светом могут быть в отдельных районах Харькова.

Напомним, удар по Малоданиловской громаде был около 05:25 утра.