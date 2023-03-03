Через небезпеку в Куп’янську не може нормально працювати низка установ

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов провів нараду в Куп’янську та рекомендував мешканцям виїхати до Харкова.

“Начальник слідства Константин Тарасов доповів в деталях, як проходить робота в місті та районі під щоденними обстрілами росіян. Через небезпеку деякі установи в місті не можуть нормально працювати, тож слідчі виконують багато функцій, які їм не властиві”, – поділився відомостями про обстановку в прифронтовій зоні Болвінів.

Він нагадав, що з Куп’янської громади проводять обов’язкову евакуацію. Зараз вона стосується дітей, маломобільних та людей з інвалідністю.

“Закликаю громадян не ігнорувати цю можливість виїхати до Харкова”, – наголосив Болвінов.

Нагадаємо, напередодні керівництво Куп’янської міської військової адміністрації оголосило обов’язкову евакуацію з громади. Наразі на території, що знаходиться практично під безперервними обстрілами, зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.