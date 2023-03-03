Через небезпеку в Куп’янську не може нормально працювати низка установ
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов провів нараду в Куп’янську та рекомендував мешканцям виїхати до Харкова.
“Начальник слідства Константин Тарасов доповів в деталях, як проходить робота в місті та районі під щоденними обстрілами росіян. Через небезпеку деякі установи в місті не можуть нормально працювати, тож слідчі виконують багато функцій, які їм не властиві”, – поділився відомостями про обстановку в прифронтовій зоні Болвінів.
Він нагадав, що з Куп’янської громади проводять обов’язкову евакуацію. Зараз вона стосується дітей, маломобільних та людей з інвалідністю.
“Закликаю громадян не ігнорувати цю можливість виїхати до Харкова”, – наголосив Болвінов.
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Нагадаємо, напередодні керівництво Куп’янської міської військової адміністрації оголосило обов’язкову евакуацію з громади. Наразі на території, що знаходиться практично під безперервними обстрілами, зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов провів нараду в Куп’янську та рекомендував мешканцям виїхати до Харкова".