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Через небезпеку в Куп’янську не може нормально працювати низка установ

Суспільство 10:15   03.03.2023
Оксана Горун
Через небезпеку в Куп’янську не може нормально працювати низка установ

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов провів нараду в Куп’янську та рекомендував мешканцям виїхати до Харкова.

“Начальник слідства Константин Тарасов доповів в деталях, як проходить робота в місті та районі під щоденними обстрілами росіян. Через небезпеку деякі установи в місті не можуть нормально працювати, тож слідчі виконують багато функцій, які їм не властиві”, – поділився відомостями про обстановку в прифронтовій зоні Болвінів.

Болвінов у Куп'янську 3 березня 2023

Він нагадав, що з Куп’янської громади проводять обов’язкову евакуацію. Зараз вона стосується дітей, маломобільних та людей з інвалідністю.

“Закликаю громадян не ігнорувати цю можливість виїхати до Харкова”, – наголосив Болвінов.

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Нагадаємо, напередодні керівництво Куп’янської міської військової адміністрації оголосило обов’язкову евакуацію з громади. Наразі на території, що знаходиться практично під безперервними обстрілами, зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов провів нараду в Куп’янську та рекомендував мешканцям виїхати до Харкова".