Синєгубов: Евакуйованим жителям Куп’янщини дадуть житло і харчування

З Куп’янської громади на Харківщині розпочали обов’язкову евакуацію сімей з дітьми та маломобільних мешканців, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обов’язкову евакуацію окремих категорій населення почали через постійні обстріли території громади військами рф.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, усім евакуйованим нададуть допомогу на більш безпечній території області.

Зараз у Куп’янській територіальній громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

«Жителям Куп’янщини будуть надані місця проживання та харчування. Також вони будуть забезпечені гуманітарною допомогою та медичною підтримкою. Відповідні соціальні служби сприятимуть в отриманні статусу внутрішньо переміщених осіб, грошової підтримки за Державними програмами та допомоги від міжнародних організацій», – підкреслив Олег Синєгубов.

Для решти громадян також залишається можливість безкоштовно евакуюватися. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися за номерами телефонів:

Єдиний колцентр: +380931776458. З 9:00 до 22:00;

ГО «Я Врятований»: +380634406920;

Лінія Куп’янської міської військової адміністрації: +380957714446, +380989407833. З 8:00 до 22:00

Гаряча лінія «Червоний Хрест»: 0800332402, +380732402402, +380673832402. З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

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