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Жінка загинула на власному подвір’ї. Сьогодні рф обстріляла село на Харківщині

Події 18:48   02.03.2023
Оксана Якушко
Жінка загинула на власному подвір’ї. Сьогодні рф обстріляла село на Харківщині

Через обстріл загинула 73-річна жінка, повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич на власній сторінці у Facebook.

«Щодо обов’язкової евакуації населення. Три години тому, село Подоли. Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н. Просто вийшла на двір… Будьте відповідальними!» – закликав Канашевич.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 18:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл загинула 73-річна жінка, повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич на власній сторінці у Facebook.".