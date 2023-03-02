Жінка загинула на власному подвір’ї. Сьогодні рф обстріляла село на Харківщині

Через обстріл загинула 73-річна жінка, повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич на власній сторінці у Facebook.

«Щодо обов’язкової евакуації населення. Три години тому, село Подоли. Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н. Просто вийшла на двір… Будьте відповідальними!» – закликав Канашевич.