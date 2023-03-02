Жінка загинула на власному подвір’ї. Сьогодні рф обстріляла село на Харківщині
Через обстріл загинула 73-річна жінка, повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич на власній сторінці у Facebook.
«Щодо обов’язкової евакуації населення. Три години тому, село Подоли. Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н. Просто вийшла на двір… Будьте відповідальними!» – закликав Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл загинула 73-річна жінка, повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич на власній сторінці у Facebook.".