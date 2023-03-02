Четверо чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському лісгоспі – Синєгубов

На території Ізюмського лісгоспу біля села Співаківка працівник цього господарства та ще троє чоловіків, які їхали з ним в автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Усі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.

Подробиці трагедії повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Посадовець також зазначив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях дуже небезпечні через міни, залишені російськими окупантами.

Раніше про загибель чоловіків повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник, а у пресслужбі облуправління ДСНС розповіли, що подія сталася в ніч проти 1 березня.