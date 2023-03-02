Live
  • Четвер 02.03.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Четверо чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському лісгоспі – Синєгубов

Події 13:47   02.03.2023
Олена Нагорна
Четверо чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському лісгоспі – Синєгубов

На території Ізюмського лісгоспу біля села Співаківка працівник цього господарства та ще троє чоловіків, які їхали з ним в автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Усі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.

Подробиці трагедії повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Посадовець також зазначив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях дуже небезпечні через міни, залишені російськими окупантами.

Раніше про загибель чоловіків повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник, а у пресслужбі облуправління ДСНС розповіли, що подія сталася в ніч проти 1 березня.

Читайте також: Менше половини площ полів засіють на Харківщині через бої та міни – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:57
На Харківщині авто підірвалося на міні – четверо загиблих, – Мельник
09:11
Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу
20:15
На Харківщині електрообігрівач убив двох людей (фото)
10:18
На Харківщині виявлено особливо небезпечну міну: як виглядає і як уберегтися
09:19
Ранковий обстріл Харківщини: поранено дитину – ХОВА

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Четверо чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському лісгоспі – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 13:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Ізюмського лісгоспу біля села Співаківка працівник цього господарства та ще троє чоловіків, які їхали з ним в автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Усі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.".