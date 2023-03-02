Четверо мужчин подорвались на мине на территории Изюмского лесхоза — Синегубов

На территории Изюмского лесхоза возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, которые ехали с ним в автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте.

Подробности трагедии сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Чиновник также отметил, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами.

Ранее о гибели мужчин сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, а в пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что событие произошло в ночь на 1 марта.