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Четверо мужчин подорвались на мине на территории Изюмского лесхоза — Синегубов

Происшествия 13:47   02.03.2023
Елена Нагорная
Четверо мужчин подорвались на мине на территории Изюмского лесхоза — Синегубов

На территории Изюмского лесхоза возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, которые ехали с ним в автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте.

Подробности трагедии сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Чиновник также отметил, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами.

Ранее о гибели мужчин сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, а в пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что событие произошло в ночь на 1 марта.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 13:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Изюмского лесхоза возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, которые ехали с ним в автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте.".