На Харьковщине авто подорвалось на мине — четверо погибших, — Мельник

1 марта в селе Спиваковка Изюмского района Харьковской области на мине подорвался автомобиль, в котором находились четыре человека 21, 39, 43 и 54 лет.

Полученные ранения стали смертельными для всех четверых, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«В очередной раз напоминаю о необходимости быть бдительными. Враг минирует дороги, тропы, обочины, лесополосы, поля, огороды, здания и различные предметы. Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами, движение по которым разрешено саперами», — призывает Мельник.

Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, ЧП произошло в ночь на 1 марта.

«В лесу возле села Спиваковка на вражеской мине подорвался автомобиль, в котором находились четверо мужчин. В результате взрыва все они погибли. Обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины», — рассказали в ГСЧС.