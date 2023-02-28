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Меньше половины полей засеют на Харьковщине из-за боев и мин — Синегубов

Общество 19:27   28.02.2023
Елена Нагорная
Меньше половины полей засеют на Харьковщине из-за боев и мин — Синегубов

В Харьковской области из-за боевых действий и заминирований планируют в этом году засеять 40% сельскохозяйственных земель, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Посевная будет проводиться на территориях, которые не были под оккупацией и где не велись активные боевые действия, отметил Синегубов.

При этом, по его словам, показатели урожайности планируют на уровне 2022 года.

«Работаем над определением приоритетности, чтобы вместе с международными партнерами и подразделениями ГСЧС провести гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель… Что касается глобального разминирования гуманитарного, то мы можем говорить только после наступления благоприятных погодных условий, поскольку сейчас зима, снег, морозы и проводить такое глобальное разминирование запрещено. Наши подразделения ГСЧС реагируют только на индивидуальные вызовы», — напомнил глава ХОВА.

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Синегубов в очередной раз подчеркнул, что не следует ходить в леса, лесополосы и поля на территориях, которые были под оккупацией. В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в ГСЧС или полицию и не приближаться к нему, даже не использовать рядом мобильный телефон.

По данным Синегубова, в регионе сейчас обезвредили 52 тысячи взрывоопасных предметов, обследовали и разминировали 200 километров электросетей, 300 километров автодорог и 250 километров железнодорожных путей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за боевых действий и заминирований планируют в этом году засеять 40% сельскохозяйственных земель, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".