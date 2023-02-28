Меньше половины полей засеют на Харьковщине из-за боев и мин — Синегубов

В Харьковской области из-за боевых действий и заминирований планируют в этом году засеять 40% сельскохозяйственных земель, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Посевная будет проводиться на территориях, которые не были под оккупацией и где не велись активные боевые действия, отметил Синегубов.

При этом, по его словам, показатели урожайности планируют на уровне 2022 года.

«Работаем над определением приоритетности, чтобы вместе с международными партнерами и подразделениями ГСЧС провести гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель… Что касается глобального разминирования гуманитарного, то мы можем говорить только после наступления благоприятных погодных условий, поскольку сейчас зима, снег, морозы и проводить такое глобальное разминирование запрещено. Наши подразделения ГСЧС реагируют только на индивидуальные вызовы», — напомнил глава ХОВА.

Синегубов в очередной раз подчеркнул, что не следует ходить в леса, лесополосы и поля на территориях, которые были под оккупацией. В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в ГСЧС или полицию и не приближаться к нему, даже не использовать рядом мобильный телефон.

По данным Синегубова, в регионе сейчас обезвредили 52 тысячи взрывоопасных предметов, обследовали и разминировали 200 километров электросетей, 300 километров автодорог и 250 километров железнодорожных путей.