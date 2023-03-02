На Харківщині авто підірвалося на міні – четверо загиблих, – Мельник

1 березня у селі Співаківка Ізюмського району Харківської області на міні підірвався автомобіль, в якому перебували чотири особи 21, 39, 43 та 54 років.

Отримані поранення стали смертельними для всіх чотирьох, повідомляє у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Вкотре нагадую про необхідність бути пильними. Ворог мінує дороги, стежки, узбіччя, лісосмуги, поля, городи, будівлі та різноманітні предмети. Пересувайтеся виключно перевіреними дорогами, рух по яких дозволений саперами”, – закликає Мельник.

Як повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС, подія сталась в ніч проти 1 березня.

“У лісі біля села Співаківка на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому перебували четверо чоловіків. У результаті вибуху всі вони загинули. Остаточні обставини трагедії з’ясовує Національна поліція України”, – розповіли в ДСНС.