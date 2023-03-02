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Женщина погибла в собственном дворе. Сегодня рф обстреляла село на Харьковщине

Происшествия 18:48   02.03.2023
Оксана Якушко
Женщина погибла в собственном дворе. Сегодня рф обстреляла село на Харьковщине

Из-за обстрела погибла 73-летняя женщина, сообщил руководитель Купянской РВА Андрей Канашевич на собственной странице в Facebook.

«Об обязательной эвакуации населения. Три часа назад, село Подолы. В результате обстрелов из РСЗО в собственном дворе погибла женщина 1949 г.р. Просто вышла во двор… Будьте ответственны!» – призвал Канашевич.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела погибла 73-летняя женщина, сообщил руководитель Купянской РВА Андрей Канашевич на собственной странице в Facebook.".