Синегубов: Эвакуированным жителям Купянщины предоставят жилье и питание
С Купянской громады в Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обязательную эвакуацию отдельных категорий населения начали из-за постоянных обстрелов территории общины войсками рф.
По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, все эвакуированные получат помощь на более безопасной территории области.
Сейчас в Купянской территориальной громаде зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых — маломобильные.
«Жителям Купянщины будут предоставлены места жительства и питания. Также они будут обеспечены гуманитарной помощью и медицинской поддержкой. Соответствующие социальные службы будут способствовать получению статуса внутренне перемещенных лиц, денежной поддержке по Государственным программам и помощи от международных организаций», — подчеркнул Олег Синегубов.
Для остальных граждан также остается возможность эвакуироваться бесплатно. Желающие выехать с опасных территорий могут обратиться по телефонам:
1. Единый колцентр: +380931776458. С 9:00 до 22:00;
2. ОО «Я Спасенный»: +380634406920;
3. Линия Купянской городской военной администрации: +380957714446, +380989407833. С 8:00 до 22:00
4. Горячая линия «Красный Крест»: 0800332402, +380732402402, +380673832402. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Также можно заполнить форму на сайте.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С Купянской громады в Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".