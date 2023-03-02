Синегубов: Эвакуированным жителям Купянщины предоставят жилье и питание

С Купянской громады в Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обязательную эвакуацию отдельных категорий населения начали из-за постоянных обстрелов территории общины войсками рф.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, все эвакуированные получат помощь на более безопасной территории области.

Сейчас в Купянской территориальной громаде зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых — маломобильные.

«Жителям Купянщины будут предоставлены места жительства и питания. Также они будут обеспечены гуманитарной помощью и медицинской поддержкой. Соответствующие социальные службы будут способствовать получению статуса внутренне перемещенных лиц, денежной поддержке по Государственным программам и помощи от международных организаций», — подчеркнул Олег Синегубов.

Для остальных граждан также остается возможность эвакуироваться бесплатно. Желающие выехать с опасных территорий могут обратиться по телефонам:

1. Единый колцентр: +380931776458. С 9:00 до 22:00;

2. ОО «Я Спасенный»: +380634406920;

3. Линия Купянской городской военной администрации: +380957714446, +380989407833. С 8:00 до 22:00

4. Горячая линия «Красный Крест»: 0800332402, +380732402402, +380673832402. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также можно заполнить форму на сайте.