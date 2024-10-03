Поранені 25 людей – Синєгубов про наслідки обстрілів Харкова та області
У ранковому зведенні 3 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
Внаслідок ранкового обстрілу Черкаської Лозової постраждали троє людей, також пошкоджені сім будинків і господарчі споруди.
Крім того, напередодні вночі ворог вдарив КАБами по Харкову, зазначив Синєгубов. Одна авіабомба впала в лісосмугу Олексіївського лісопарку, у двох дев’ятиповерхівках вилетіли вікна. Інша – “прилетіла” по будинку в Салтівському районі.
“Зруйновано фасадну частину п’ятиповерхового житлового будинку, квартири на четвертому та п’ятому поверхах, пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 12 осіб: госпіталізовано п’ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих – дівчинка трьох років – лікується амбулаторно”, – додав Синєгубов.
Напередодні окупанти періодично обстрілювали й Куп’янський район.
“17:00, Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок, площа уточнюється. Постраждали дві жінки 61 та 53 років. 16:30, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 56 років. 15:50, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Влучання в цивільний автомобіль FPV-дрона. Постраждала 30-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.
В Ізюмському районі внаслідок невідомого вибухового пристрою постраждав 52-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 3 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини за добу".