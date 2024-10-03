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Сотню пожеж на Харківщині виїжджали гасити рятувальники за добу – ДСНС

Події 08:37   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сотню пожеж на Харківщині виїжджали гасити рятувальники за добу – ДСНС

Загалом за добу в області було 100 пожеж, чотири загоряння виникли через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Під обстріл потрапив Чугуївський, Куп’янський, Харківський район, а також – обласний центр. Вночі ворог ударив по багатоповерхівці в Харкові, постраждали 11 людей.

“Відбулися руйнування фасадної частини та чотирьох квартир на четвертому та п’ятому поверхах. У результаті виникло загоряння конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 м кв. О 23:47 пожежники локалізували вогонь, 00:30 3 жовтня повністю ліквідували”, – зазначили у ДСНС.

А вранці через “приліт” почалася пожежа в Малоданилівській громаді.

“Ворожа авіація завдала серії бомбових ударів по селу Черкаська Лозова Молоданилівської громади. Внаслідок удару КАБами горіли житлові будинки на площі 200 м кв. Постраждала 59-річна жінка”, – додали рятувальники.

Також 73 пожежі гасили у природних екосистемах на площі 105 га.

Читайте також: 13 людей постраждали: прокуратура про удари по Харкову та Золочеву

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу в області було 100 пожеж, чотири загоряння виникли через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".