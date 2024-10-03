Сотню пожеж на Харківщині виїжджали гасити рятувальники за добу – ДСНС
Загалом за добу в області було 100 пожеж, чотири загоряння виникли через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Під обстріл потрапив Чугуївський, Куп’янський, Харківський район, а також – обласний центр. Вночі ворог ударив по багатоповерхівці в Харкові, постраждали 11 людей.
“Відбулися руйнування фасадної частини та чотирьох квартир на четвертому та п’ятому поверхах. У результаті виникло загоряння конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 м кв. О 23:47 пожежники локалізували вогонь, 00:30 3 жовтня повністю ліквідували”, – зазначили у ДСНС.
А вранці через “приліт” почалася пожежа в Малоданилівській громаді.
“Ворожа авіація завдала серії бомбових ударів по селу Черкаська Лозова Молоданилівської громади. Внаслідок удару КАБами горіли житлові будинки на площі 200 м кв. Постраждала 59-річна жінка”, – додали рятувальники.
Також 73 пожежі гасили у природних екосистемах на площі 105 га.
Читайте також: 13 людей постраждали: прокуратура про удари по Харкову та Золочеву
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріли, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сотню пожеж на Харківщині виїжджали гасити рятувальники за добу – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 08:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу в області було 100 пожеж, чотири загоряння виникли через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".