Сотню пожаров на Харьковщине выезжали тушить спасатели за сутки – ГСЧС
Всего за сутки в области было 100 пожаров, четыре возгорания возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Под обстрелы попал Чугуевский, Купянский, Харьковский районы, а также – областной центр. Ночью враг ударил по многоэтажке в Харькове, пострадали 11 человек.
«Произошли разрушения фасадной части и четырех квартир на четвертом и пятом этажах. В результате возникло возгорание конструктивных элементов дома и двух автомобилей на площади 65 м кв. В 23:47 пожарные локализовали огонь, 00:30 3 октября полностью ликвидировали», – отметили в ГСЧС.
А утром из-за «прилета» начался пожар в Малоданиловской громаде.
«Вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по селу Черкасская Лозовая Молоданиловской громады. В результате удара КАБами горели жилые дома на площади 200 м кв. Пострадала 59-летняя женщина», – добавили спасатели.
Также 73 пожара тушили в природных экосистемах на площади 105 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки в области было 100 пожаров, четыре возгорания возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".