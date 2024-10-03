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Сотню пожаров на Харьковщине выезжали тушить спасатели за сутки – ГСЧС

Происшествия 08:37   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сотню пожаров на Харьковщине выезжали тушить спасатели за сутки – ГСЧС

Всего за сутки в области было 100 пожаров, четыре возгорания возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под обстрелы попал Чугуевский, Купянский, Харьковский районы, а также – областной центр. Ночью враг ударил по многоэтажке в Харькове, пострадали 11 человек.

«Произошли разрушения фасадной части и четырех квартир на четвертом и пятом этажах. В результате возникло возгорание конструктивных элементов дома и двух автомобилей на площади 65 м кв. В 23:47 пожарные локализовали огонь, 00:30 3 октября полностью ликвидировали», – отметили в ГСЧС.

А утром из-за «прилета» начался пожар в Малоданиловской громаде.

«Вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по селу Черкасская Лозовая Молоданиловской громады. В результате удара КАБами горели жилые дома на площади 200 м кв. Пострадала 59-летняя женщина», – добавили спасатели.

Также 73 пожара тушили в природных экосистемах на площади 105 га.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки в области было 100 пожаров, четыре возгорания возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".