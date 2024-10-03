Ранены 25 людей – Синегубов о последствиях обстрелов Харькова и области
В утренней сводке 3 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины за сутки.
Вследствие утреннего обстрела Черкасской Лозовой пострадали трое людей, также повреждены семь домов и хозпостройки.
Кроме того, накануне ночью враг ударил КАБами по Харькову, отметил Синегубов. Одна авиабомба упала в лесополосу Алексеевского лесопарка, в двух девятиэтажках вылетели окна. Другая – «прилетела» по дому в Салтовском районе.
«Разрушена фасадная часть пятиэтажного жилого дома, квартиры на четвертом и пятом этажах, повреждено 10 автомобилей. Пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных девочка трех лет – лечится амбулаторно», – добавил Синегубов.
Накануне оккупанты периодически обстреливали и Купянский район.
«17:00, Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Нечволодовка. В результате сброса боеприпаса с дрона горел частный дом, площадь уточняется. Пострадали две женщины 61 и 53 лет. 16:30, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадала женщина 56 лет. 15:50, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание в гражданский автомобиль FPV-дрона. Пострадала 30-летняя женщина«, – написал начальник ХОВА.
В Изюмском районе вследствие неизвестного взрывного устройства пострадал 52-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 3 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины за сутки. ".