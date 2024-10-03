Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла

Події 00:23   03.10.2024
Оксана Горун
Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла Фото: Суспільне

Начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов поінформували про наслідки вечірніх прильотів КАБів по Харкову.

“Було кілька керованих авіабомб, влучання по місту Харків. Це Салтівський район, влучання безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок. Працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб. Є руйнування кількох поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Ця інформація ще перевіряється”, – повідомив на місці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/Telegram
Відео: Олег Синєгубов/Telegram
Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував уже про десятьох постраждалих від удару по місту.

Організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста. Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити”, – повідомив мер.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Відео: Прес-служба ХМР

Читайте також: Зеленський опублікував «відео» з місця прильоту у Харкові

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові  пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ. Відомо про «прильоти» у Салтівському та Шевченківському районах. У Шевченківському приліт був по лісосмузі, у Салтівському бомба вдарила по п’ятиповерхівці. Відомо про десятьох постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57
Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла
Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла
03.10.2024, 00:23
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
02.10.2024, 10:03
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
02.10.2024, 23:53

Новини за темою:

23:53
Зеленський опублікував “відео” з місця прильоту в Харкові
17:29
20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
14:13
Момент «прильоту» КАБ по селу під Харковом потрапив на відео
07:10
Пошкоджені будинки: під ранок по Харкову «прилетів» КАБ
14:41
Кількість постраждалих в Одноробівці зросла – прокуратура (фото)

Ви читали новину: «Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 00:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов поінформували про наслідки вечірніх прильотів КАБів по Харкову".