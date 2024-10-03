Синєгубов і Терехов повідомили про 10 постраждалих і відключення світла

Начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов поінформували про наслідки вечірніх прильотів КАБів по Харкову.

“Було кілька керованих авіабомб, влучання по місту Харків. Це Салтівський район, влучання безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок. Працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб. Є руйнування кількох поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Ця інформація ще перевіряється”, – повідомив на місці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Відео: Олег Синєгубов/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував уже про десятьох постраждалих від удару по місту.

“Організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста. Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити”, – повідомив мер.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Відео: Прес-служба ХМР

Нагадаємо, близько 22:55 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про атаку КАБ. Відомо про «прильоти» у Салтівському та Шевченківському районах. У Шевченківському приліт був по лісосмузі, у Салтівському бомба вдарила по п’ятиповерхівці. Відомо про десятьох постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.